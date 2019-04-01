В ЕС прокомментируют прошедший в Украине первый тур выборов президента после ознакомления с оценкой БДИПЧ ОБСЕ

Европейский Союз даст свою оценку прошедшему 31 марта первому туру президентских выборов в Украине после того, как будет обнародована предварительная оценка наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

"На этом этапе я могу сказать, что мы очень пристально следим за президентскими выборами в Украине. Сейчас мы ожидаем предварительной оценки БДИПЧ, которая будет сегодня после обеда, и мы планируем реагировать после этого", - сказала официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини Майя Косьянчич на брифинге в понедельник в Брюсселе.

М.Косьянчич подчеркнула, что наблюдение за выборами осуществляло значительное количество представителей БДИПЧ.

"И это (оценку БДИПЧ –ИФ) мы примем во внимание в нашей реакции", - добавила представитель главы дипломатии Евросоюза.