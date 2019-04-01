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13:20 01.04.2019

Выборы президента Украины 31 марта прошли честно и свободно – оценка миссии наблюдения CANADEM

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Очередные выборы президента Украины, голосование которых состоялось 31 марта, были проведены честно и свободно, заявляют в миссии наблюдения за выборами в Украине международной неправительственной организации "CANADEM".

"Выборы были проведены честно, свободно", - заявил глава миссии "CANADEM" в Украине Ллойд Аксуорти на брифинге по результатам наблюдения за волеизъявлением в понедельник в Киеве.

По его словам, проведение первого тура президентских выборов в Украине было очень хорошо организовано. "Если говорить о принципиальны вещах, то мы можем сказать, что проведенные выборы и то, как они были организованы, закладывают хороший фундамент для следующего раунда, а также для будущих парламентских выборов", - сказал Л.Аксуорти.

Он подчеркнул, что люди также доверяют процессу выборов и той избирательной системе, которая существует в Украине.

"Люди знают, что их голос будет учтен и что демократические процессы будут усилены. Избирательная среда была конкурентной", - отметил Л.Аксуорти.

Также, по его словам, что высокая явка избирателей более 63% свидетельствует о демократии, и такую явку "на выборах хотели бы достичь многие развитые демократии мира".

Л.Аксуорти проинформировал, что миссия "CANADEM" останется работать до завершения президентских выборов.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 115 официальных наблюдателей от международной неправительственной организации "CANADEM" на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

Теги: #canadem #выборы #оценка
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