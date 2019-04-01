Аваков не прогнозирует возможных беспорядков после первого тура президентских выборов
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не видит предпосылок для возможных массовых беспорядков или столкновений после первого тура выборов президента Украины.
Глава МВД в интервью изданию LB.ua, отвечая на вопрос, есть ли предположения или информация о готовящихся беспорядках/столкновениях, сказал: "Нет, в целом по стране – нет. Не вижу, чтобы кто-то из штабов готовился к подобному. Включая ребят из охранной фирмы, которые с самого утра находятся под ЦИК".
По его словам, информация по стране не указывает на то, чтобы "кто-то готовился или имел ресурс для дестабилизации ситуации".
А.Аваков также сообщил, что подготовка МВД ко второму туру выборов президента в целом не будет отличаться от подготовки к первому. "У нас есть отработанный механизм, который хорошо себя показал сегодня. Единственное отличие: постараемся помочь бОльшему числу полицейских взять открепительные талоны, чтобы они получили возможность голосовать по месту несения службы. К сожалению, сегодня с этим были накладки", - добавил он.
Что касается оценки первого тура выборов, то, по мнению министра, правоохранительным органам удалось обеспечить соблюдение всех требований.
"Я по-прежнему не комментирую результаты конкретно каждого из кандидатов. Я смотрю на результаты с точки зрения процедуры: удалось ли нам, в МВД, соблюсти все, что требовалось? Да, в день голосования у нас было 2319 обращений, возбуждено 47 уголовных дел: незаконная агитация, фотографирование заполненных бюллетеней, попытка выноса, подкуп избирателей и так далее…Однако, в целом можно сказать, что волеизъявление прошло спокойно, мы смогли обеспеч