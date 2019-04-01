В КИУ не исключают оспаривания результатов голосования на отдельных участках, но оснований для массового оспаривания не видят

В общественной организации "Комитет избирателей Украины" (КИУ) не исключили возможность оспаривания результатов голосования в некоторых избирательных участках на прошедших накануне в Украине очередных выборах президента со стороны отдельных политиков, однако подчеркивают, что оснований говорить о массовости подобных фактов пока что нет.

"Я не исключаю, что будут факты оспаривания по отдельным избирательным участкам, но по оценкам более 2 тыс. наблюдателей мы пока не видим оснований для оспаривания, чтобы эти факты измерялись десятками или сотнями", - заявил гендиректор КИУ Алексей Кошель на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Он также подчеркнул, что все имевшие место опасения перед днем голосования, которые были у представителей КИУ, не оправдались.

"Очень важно не манипулировать фактами нарушений избирательного законодательства... У нас действительно есть ряд проблем, которые действительно могли бы стать поводом для открытия производства со стороны Нацполиции. Я уверен также, что по результатам дня голосования мы могли бы получить десятки фактов реальной уголовной ответственности", - отметил А.Кошель.

Кроме того, наблюдатели КИУ фиксируют ряд проблем, связанных с транспортировкой избирательной документации и установлением результатов голосования.

Так, основными проблемами на этом этапе стали: неправильное составление протоколов о подсчете голосов избирателей, очереди в окружных избирательных комиссиях по приему документации, нарушения порядка транспортировки избирательной документации.