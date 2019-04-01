Голосование на выборах президента в целом соответствовало требованиям украинского законодательства и международных стандартов - КИУ

В общественной организации "Комитет избирателей Украины" (КИУ) оценивают прошедшее накануне голосование на очередных выборах президента Украины как в целом соответствующее требованиям украинского законодательства и международных стандартов, однако отмечают, что количество и характер зафиксированных нарушений в сравнении с выборами 2014г принципиально не изменились.

"По оценкам КИУ проведение дня голосования в целом было в соответствии с требованиями украинского законодательства и международных стандартов. В сравнении с предыдущими выборами президента 2014 года количество и характер нарушений избирательного законодательства принципиально не изменились", - говорится в обнародованных в понедельник в Киеве предварительных выводах КИУ относительно выборов.

В общественной организации также позитивно оценивают деятельность Центральной избирательной комиссии и Национальной полиции Украины относительно недопущения нарушений в день голосования.

"В день голосования ЦИК осуществляла свою деятельность с соблюдением положений избирательного законодательства. Правоохранительные органы надлежащим образом обеспечивали правопорядок на избирательных участках и реагировали на нарушения избирательного законодательства", - рассказали о своих наблюдениях в КИУ.