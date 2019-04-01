Выборы2019

Выборы

12:03 01.04.2019

В команде Зеленского не намерены менять тактику на второй тур выборов

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Штаб и команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского не намерены менять тактику и стратегию на второй тур президентских выборов, и не будут расслабляться после хорошего результата в первом туре.

"Кампания Зеленского проходит под лозунгом "Как стать президентом, но остаться человеком". Это наиболее открытая прозрачная избирательная кампания, которая, наверное, была в истории Украины", - сказал политконсультант и советник штаба В.Зеленского Дмитрий Разумков на брифинге в понедельник в Киеве.

Он подчеркнул, что в штабе В.Зеленского никто не расслабляется, и все будут готовиться ко второму туру.

"Мы будем вести себя так же, без поливания оппонентов грязью, развешивания каких-либо ярлыков и оскорблений избирателей, которые поддержали того или иного кандидата", - отметил Д.Разумков.

Теги: #зеленский #тактика #штаб
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