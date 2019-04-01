В штабе Зеленского указывают, что вопрос премьерства пока рано обсуждать, так как он зависит от выборов в Раду

Вопрос о кандидатуре нового премьер-министра Украины будет зависеть от результатов парламентских выборов, а сейчас его обсуждать преждевременно, отмечает политконсультант и советник штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

"О каком премьере мы можем сегодня говорить, если премьерство – в первую очередь, это вопрос коалиционного соглашения и коалиции в Верховной Раде", - сказал он на брифинге в понедельник в штабе кандидата в Киеве.

Комментируя утверждение нардепа Мустафы Найема о том, что штабы В.Зеленского и лидера партии ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко ведут переговоры на эту тему, Д.Разумков отметил, что "никто ни с кем не договаривается, не делит шкуру неубитого медведя, не устраивает кулуарные переговоры и "мышиную возню", что является позицией В.Зеленского со старта избирательной кампании".

Политконсультант также указал, что заявление об отсутствии каких-либо переговоров и договоренностей прозвучало и от Ю.Тимошенко.

"По всем уважении, у Юлии Владимировны (Тимошенко - ИФ) не хватает "штыков" (в парламенте – ИФ), а партия "Слуга народа" в большом объеме, я думаю, появится в парламенте только осенью", - добавил Д.Разумков.