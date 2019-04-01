Нарушений на прошедших выборах президента Украины было меньше, чем во время выборов 2014 года – "Опора"

В гражданской сети "Опора" отмечают тенденцию к снижению количества нарушений избирательного законодательства в ходе прошедшего 31 марта голосования на выборах президента Украины в сравнении с выборами главы государства 2014 года.

"Мы отмечаем положительную тенденцию по сравнению даже с президентскими выборами 2014 года. То есть количественные показатели нарушений и их территориальная принадлежность, процентная репрезентация в пределах Украины меньше, чем мы фиксировали в 2014 году", - сообщила координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская на брифинге в Киеве в понедельник.

Говоря о зафиксированные нарушениях, в "Опоре" рассказали, что процедурные нарушения о проведении утреннего заседания УИК фиксировались на 16% участков, тогда как в 2014 году это было на 20% участков. Не допуск наблюдателей на утреннее заседание зафиксировали на 0,5% участков, тогда как в 2014г – почти на 5%.

"Негативная тенденция в ходе голосования – это фактически разглашение тайны волеизъявления и фотографирование избирательного бюллетеня. Показатели в целом по стране в 2019 году больше, чем были в 2014 году", - добавила О.Айвазовская.

По ее словам, такие факты наблюдатели зафиксировали на 10% участков.

По данным "Опоры", во время подсчета голосов процедурных нарушений было немного. В организации констатируют, что лишь на 3% участков есть жалобы или отдельное мнение членом комиссий.

Вместе с тем О.Айвазовская отметила, что обнародованная Центральной избирательной комиссией явка соответствует действительности – по данным "Опоры", она составила 63,2%.

Подытоживая, координатор гражданской сети подчеркнула, что день выборов состоялся с минимальным количеством нарушений.

"Мы можем говорить о том, что день выборов состоялся. Он состоялся с минимальным количеством нарушений, тенденция которых свидетельствует о прогрессе даже по сравнению с достаточно "чистыми" выборами 2014 года. Нам бы очень хотелось, чтобы второй тур голосования с точки зрения процедур и соблюдения закона, как минимум не на худшем уровне", - сказала О.Айвазовская.