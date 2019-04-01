В штабе Зеленского констатируют отсутствие системных нарушений на выборах, но указывают на организационные проблемы

Выборы президента Украины 31 марта прошли без системных нарушений, но имеют место проблемы организационного характера, отмечают в предвыборном штабе кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского.

"Системных нарушений, которые могли бы повлиять на результат голосования, мы не зафиксировали", - сказал главный юрист штаба В.Зеленского Вадим Галайчук на брифинге в понедельник в Киеве.

Он отметил, что фиксируемые нарушения носят, в основном, организационный характер.

Координатор "Зе Команды" Александр Корниенко указал, что наблюдается стандартная для выборов в Украине проблема с затяжной передачей выборной документации в окружные избирательные комиссии, что лишний раз говорит о необходимости диджитализации этого процесса.