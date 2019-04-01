День голосования выборов президента и прошедшая ночь прошли без системных нарушений, и стоит начинать готовится ко второму туру - ЦИК

В Центральной избирательной комиссии констатируют, что ночь подсчета голосов первого тура очередных выборов президента Украины прошла без системных нарушений, как и сам день голосования.

"Не только день голосования, но и ночь после голосования, когда уже непосредственно на участковых избирательных комиссиях считали голоса, прошла без системных нарушений", - сказала глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук на брифинге в ЦИК в понедельник утром.

Также она подчеркнула, что большое число наблюдателей, представителей и уполномоченных кандидатов дает возможность "очень спокойно смотреть на предварительные результата".

"Системы работают, кибербезопасность отработала как надо", - добавил Т.Слипачук.

По ее словам, так как уже очевидно, что будет второй тур выборов президента, у ЦИК стоит амбициозная цель по подготовке к нему, так как между турами всего несколько недель.

"Я думаю, что нам стоит начинать готовиться к голосованию. Думаю, что подсчет у нас пройдет также хорошо, как и голосование", - сказал в свою очередь заместитель главы Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко.

В Украине в воскресенье, 31 марта, прошел первый тур очередных выборов президента страны. Второй тур выборов главы государства состоится 21 апреля.