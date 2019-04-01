Выборы2019

Выборы

10:27 01.04.2019

В зоне ООС распределение голосов на выборах президента сопоставимо с данными по стране - ЦИК

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) констатирует, что в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) распределение голосов на выборах президента Украины сопоставимо с данными по стране.

"Все участки, которые находятся в зоне разграничения, и специальные участки, которые были организованы для военнослужащих объединенных сил, уже проголосовали, подсчет голосов осуществлен, и в большинстве случаев результаты переданы. Ничего экстраординарного на этих участках нет. Есть два безусловных лидера на этих участках, так же как и по всей Украине", - сказал заместитель главы ЦИК Евгений Радченко на брифинге в понедельник.

По его словам, такие результаты свидетельствуют, что о том, что никакой административный ресурс не применялся.

Теги: #оос #цик #донбасс #выборы
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