В зоне ООС распределение голосов на выборах президента сопоставимо с данными по стране - ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) констатирует, что в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) распределение голосов на выборах президента Украины сопоставимо с данными по стране.

"Все участки, которые находятся в зоне разграничения, и специальные участки, которые были организованы для военнослужащих объединенных сил, уже проголосовали, подсчет голосов осуществлен, и в большинстве случаев результаты переданы. Ничего экстраординарного на этих участках нет. Есть два безусловных лидера на этих участках, так же как и по всей Украине", - сказал заместитель главы ЦИК Евгений Радченко на брифинге в понедельник.

По его словам, такие результаты свидетельствуют, что о том, что никакой административный ресурс не применялся.