Юнкер указал Лондону на иссякающее терпение ЕС в ситуации с Brexit

Брюссель терпеливо относился к ситуации с Brexit, но и это терпение иссякает, заявил в интервью телеканалу Rai News глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Мы были так терпеливы с нашими британскими друзьями, но даже это терпение спустя какое-то время иссякает", - сказал Ж.-К.Юнкер.

"Я хотел бы, чтобы в течение пары дней Великобритания пришла бы к соглашению по тому, по какому пути ей идти", - добавил он.

В пятницу в Великобритании прошло голосование по одной из частей сделки с Брюсселем по Brexit - соглашению о выходе из ЕС. Документ отвергли 344 депутата. В поддержку проголосовали 286 членов Палаты общин. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала, что с понедельника правительство и Палата общин продолжит работу по Brexit. Если решение не будет найдено, то Великобритания выйдет из ЕС 12 апреля без соглашения.