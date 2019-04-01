Выборы2019

Выборы

09:55 01.04.2019

В штабе Порошенко призывают не вышедших во второй тур проевропейских кандидатов поддержать действующего президента

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В избирательном штабе кандидата в президенты Украины Петра Порошенко призывают кандидатов, не вышедших во второй тур по итогам прошедшего накануне голосования, поддержать действующего главу государства.

"Призываем кандидатов от демократических сил, которые не вышли во второй тур, поддержать демократических проевропейских кандидатов", - сказал народный депутат, член избирательного штаба П.Порошенко Максим Саврасов на брифинге в понедельник в Киеве.

Он также пригласил волонтеров, которые поддерживали демократических проевропейских кандидатов, присоединиться к команде П.Порошенко.

"Давайте вместе обеспечивать честные выборы во втором туре", призвал М.Саврасов.

В Украине в воскресенье, 31 марта, прошел первый тур очередных выборов президента страны. По итогам обработки 55,5% протоколов ЦИК шоумен Владимир Зеленский набирает 30,25% голосов избирателей, П.Порошенко 16,54%, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко - 13,09%, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко - 11,51%.

Теги: #порошенко #штаб #выборы #призыв
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