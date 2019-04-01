Неизвестные напали на полицейского, охранявшего избирательный участок на Полтавщине, он госпитализирован – МВД

В Полтавской области неизвестные напали и причинили телесные повреждения полицейскому, который осуществлял охрану избирательного участка, вследствие чего правоохранитель был госпитализирован, сообщает МВД Украины.

"В Полтавской области неизвестные напали на полицейского, охранявшего избирательный участок. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, ссадины теменной области. Последний госпитализирован в неврологическое отделение", - говорится в обнародованном в понедельник утром на странице МВД в соцсети Фейсбук сообщении.

Кроме того, добавляют в министерстве, по всей стране зарегистрировано еще несколько резонансных событий. При этом в информации не уточнякется, о каких событиях идет речь.