Выборы2019

Выборы

09:12 01.04.2019

Неизвестные напали на полицейского, охранявшего избирательный участок на Полтавщине, он госпитализирован – МВД

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В Полтавской области неизвестные напали и причинили телесные повреждения полицейскому, который осуществлял охрану избирательного участка, вследствие чего правоохранитель был госпитализирован, сообщает МВД Украины.

"В Полтавской области неизвестные напали на полицейского, охранявшего избирательный участок. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, ссадины теменной области. Последний госпитализирован в неврологическое отделение", - говорится в обнародованном в понедельник утром на странице МВД в соцсети Фейсбук сообщении.

Кроме того, добавляют в министерстве, по всей стране зарегистрировано еще несколько резонансных событий. При этом в информации не уточнякется, о каких событиях идет речь.

Теги: #нападение #полтавщина #полицейский #выборы
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