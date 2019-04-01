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08:30 01.04.2019

Общий доход Порошенко в 2018 году превысил 1,5 млрд грн – декларация

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Доходы президента Украины Петра Порошенко в 2018 году составили более 1 млрд 527 млн грн.

Как указано в декларации П.Порошенко за 2018 год, внесенной в Единый реестр деклараций, 336 тыс. грн дохода президента составила заработная плата на занимаемой должности, почти 21 млн грн - проценты по депозитам в "Международном инвестиционном банке" ("МИБ"). 777 тыс. грн составил доход от отчуждения недвижимого имущества.

Кроме того, среди доходов П.Порошенко указал почти 400 млн грн дивидендов от ПАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд" (ЗНКИФ) Прайм Эссетс Кепитал", а также более 1 млрд 105 млн грн дивидендов от Rothschild Trust Schweiz AG (Ротшильд Траст АГ).

Около 29 млн грн указаны как возвращение стоимости и инвестиционная прибыль от приобретения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), источник - Министерство финансов Украины.

Теги: #декларация #порошенко
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