ЦИК обработала 30,52% протоколов: лидирует Зеленский – 30,18%, отрыв Порошенко от Тимошенко составляет 3,4%

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко выходят во второй тур выборов, набирая 30,18% и 16,65% голосов избирателей соответственно, сообщает Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 30,52% протоколов.

За лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали % избирателей.

Кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко поддержали 11,43% украинцев, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 7,04%, экс-главу СБУ Игоря Смешко – 5,95%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 5,16%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула – 4,19%, представителя партии "Свобода" Руслана Кошулинского – 1,65%.

За внефракционного депутата Юрия Тимошенко проголосовали 0,61%, за кандидата от "Украинского объединения патриотов – "УКРОП" Александра Шевченко – 0,52%, лидера "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентина Наливайченко поддержали 0,23% избирателей.

Остальные кандидаты набирают менее 0,2% голосов каждый.

Признаны недействительными 1,17% избирательных бюллетеней.