Выборы2019

Выборы

05:32 01.04.2019

ЦИК обработала 30,52% протоколов: лидирует Зеленский – 30,18%, отрыв Порошенко от Тимошенко составляет 3,4%

1 мин читать

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко выходят во второй тур выборов, набирая 30,18% и 16,65% голосов избирателей соответственно, сообщает Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 30,52% протоколов.

За лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали % избирателей.

Кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко поддержали 11,43% украинцев, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 7,04%, экс-главу СБУ Игоря Смешко – 5,95%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 5,16%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула – 4,19%, представителя партии "Свобода" Руслана Кошулинского – 1,65%.

За внефракционного депутата Юрия Тимошенко проголосовали 0,61%, за кандидата от "Украинского объединения патриотов – "УКРОП" Александра Шевченко – 0,52%, лидера "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентина Наливайченко поддержали 0,23% избирателей.

Остальные кандидаты набирают менее 0,2% голосов каждый.

Признаны недействительными 1,17% избирательных бюллетеней.

Теги: #результаты #цик
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:59 01.04.2019
После обработки ЦИК 40,21% протоколов Зеленский лидирует с 30,23%, у Порошенко 16,65%

После обработки ЦИК 40,21% протоколов Зеленский лидирует с 30,23%, у Порошенко 16,65%

06:20 01.04.2019
Обработка 86,13% в заграничном округе: Наибольшая поддержка Порошенко зафиксирована в Швейцарии, Зеленского – в Катаре

Обработка 86,13% в заграничном округе: Наибольшая поддержка Порошенко зафиксирована в Швейцарии, Зеленского – в Катаре

04:50 01.04.2019
На заграничном избирательном округе по итогам обработки 73% бюллетеней лидируют Порошенко и Зеленский

На заграничном избирательном округе по итогам обработки 73% бюллетеней лидируют Порошенко и Зеленский

04:43 01.04.2019
ЦИК обработала более 25% протоколов - Зеленский и Порошенко набирают 30% и 16,8%

ЦИК обработала более 25% протоколов - Зеленский и Порошенко набирают 30% и 16,8%

04:06 01.04.2019
Окончательные данные ЦИК о явке на президентских выборах в Украине: 63,52%

Окончательные данные ЦИК о явке на президентских выборах в Украине: 63,52%

03:52 01.04.2019
Данные почти 20% протоколов: Зеленский 30%, Порошенко 16,75%, Тимошенко 13,37%

Данные почти 20% протоколов: Зеленский 30%, Порошенко 16,75%, Тимошенко 13,37%

02:59 01.04.2019
13.5% протоколов: Зеленский - 30%, Порошенко – 16,7%, Тимошенко – 13,49%

13.5% протоколов: Зеленский - 30%, Порошенко – 16,7%, Тимошенко – 13,49%

02:01 01.04.2019
Зеленский и Порошенко набирают 29,5% и 17% – ЦИК обработала более 9% протоколов

Зеленский и Порошенко набирают 29,5% и 17% – ЦИК обработала более 9% протоколов

00:45 01.04.2019
По результатам обработки 2,1% протоколов в лидерах остаются Зеленский и Порошенко

По результатам обработки 2,1% протоколов в лидерах остаются Зеленский и Порошенко

00:38 01.04.2019
На заграничном избирательном округе лидируют Порошенко и Зеленский –30,7% протоколов

На заграничном избирательном округе лидируют Порошенко и Зеленский –30,7% протоколов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В МВД напомнили о запрете публикации соцопросов за два дня до выборов и о субботнем дне тишины

У Зеленского готовы к возможному обжалованию результатов первого тура выборов

Зеленский предлагает одним законом снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей

Зеленский: Коломойский мне не хозяин и у меня нет с ним никаких договоренностей

Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко - кандидаты подписали Меморандум

ПОСЛЕДНЕЕ

Новая эра в Японии будет называться Рэйва – правительство

Призыв на срочную военную службу в апреле начинается в Украине

Почти 11 млн избирателей не участвовали в выборах президента Украины

Президент Турции Эрдоган декларировал победу своей партии на выборах в местные органы власти

Полиция возбудила уголовные дела по факту кражи бюллетеня и использования ручек с исчезающими чернилами

Бойко лидирует в двух областях Украины, Порошенко в трех, Зеленский в остальных – ЦИК по итогам обработки 14,7% протоколов

Саакашвили объяснил, почему не вернется в Украину 1 апреля

В Минюсте напомнили о необходимости повторной регистрации избирателей, которые меняют место голосования

Полиция будет обеспечивать безопасность во время подсчета голосов всю ночь - Фацевич

В штабе Зеленского позитивно оценивают работу избиркомов

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА