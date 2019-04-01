На заграничном избирательном округе по итогам обработки 73% бюллетеней лидируют Порошенко и Зеленский

Действующий президент Украины Петр Порошенко и другой кандидат в президенты Владимир Зеленский набирают 36,55% и 26,87% в заграничном избирательном округе, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии по результатам обработки 73,26% протоколов.

Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали 9,82%, экс-главу СБУ Игоря Смешко – 6,35%, кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко - 5,87%, кандидата от партии "Свобода" Руслана Кошулинского – 4,58%, лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 4,26%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула – 2,13%.

За остальных кандидатов проголосовали менее 0,5% избирателей за каждого.