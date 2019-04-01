Данные почти 20% протоколов: Зеленский 30%, Порошенко 16,75%, Тимошенко 13,37%

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,03% и 16,75% голосов избирателей соответственно, сообщает Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 19,57% протоколов.

Согласно тем же данным, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,37% избирателей.

За кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко проголосовали 11,35%, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 6,97%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 5,85%, за экс-главу СБУ Игоря Смешко – 5,29%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула поддержали 4,18% избирателей, кандидата от партии "Свобода" Руслана Кошулинского – 1,65%.

За внефракционного депутата Юрия Тимошенко проголосовали 0,62%, за кандидата от "Украинского объединения патриотов – "УКРОП" Александра Шевченко – 0,52%, лидера "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентина Наливайченко – 0,23%.

Остальные кандидаты набирают менее 0,2% голосов каждый.

Признаны недействительными 1,17% избирательных бюллетеней.