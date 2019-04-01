Полиция возбудила уголовные дела по факту кражи бюллетеня и использования ручек с исчезающими чернилами

Столичные правоохранители зафиксировали 232 сообщения о нарушениях избирательного процесса в день выборов в воскресенье, из них возбуждены уголовные производства по факту кражи избирательного бюллетеня и использования ручек с исчезающими чернилами, сообщил начальник Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

"Уголовные производства расследуются по факту кражи бюллетеня и по факту использования ручек, чернила которых через некоторое время исчезали", - отметил А.Крищенко.

Кроме того, по его словам, полиция составила четыре административных протокола на трех членов избирательных комиссий и одного избирателя, пришедшего на участок в нетрезвом состоянии.

В настоящее время правоохранители в усиленном режиме продолжают нести службу возле Центральной избирательной комиссии, где, согласно представленной в Киевскую городскую государственную администрацию заявки, проходит акция.

Также А.Крищенко отметил, что на протяжении дня в трех случаях взрывотехники проверяли сообщения о найденных подозрительных предметах, однако опасных веществ не обнаружили.