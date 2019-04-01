Выборы2019

Выборы

03:41 01.04.2019

Полиция возбудила уголовные дела по факту кражи бюллетеня и использования ручек с исчезающими чернилами

1 мин читать

Столичные правоохранители зафиксировали 232 сообщения о нарушениях избирательного процесса в день выборов в воскресенье, из них возбуждены уголовные производства по факту кражи избирательного бюллетеня и использования ручек с исчезающими чернилами, сообщил начальник Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

"Уголовные производства расследуются по факту кражи бюллетеня и по факту использования ручек, чернила которых через некоторое время исчезали", - отметил А.Крищенко.

Кроме того, по его словам, полиция составила четыре административных протокола на трех членов избирательных комиссий и одного избирателя, пришедшего на участок в нетрезвом состоянии.

В настоящее время правоохранители в усиленном режиме продолжают нести службу возле Центральной избирательной комиссии, где, согласно представленной в Киевскую городскую государственную администрацию заявки, проходит акция.

Также А.Крищенко отметил, что на протяжении дня в трех случаях взрывотехники проверяли сообщения о найденных подозрительных предметах, однако опасных веществ не обнаружили.

Теги: #нарушения #полиция #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:55 01.04.2019
Президент Турции Эрдоган декларировал победу своей партии на выборах в местные органы власти

Президент Турции Эрдоган декларировал победу своей партии на выборах в местные органы власти

03:32 01.04.2019
Бойко лидирует в двух областях Украины, Порошенко в трех, Зеленский в остальных – ЦИК по итогам обработки 14,7% протоколов

Бойко лидирует в двух областях Украины, Порошенко в трех, Зеленский в остальных – ЦИК по итогам обработки 14,7% протоколов

02:08 01.04.2019
В Минюсте напомнили о необходимости повторной регистрации избирателей, которые меняют место голосования

В Минюсте напомнили о необходимости повторной регистрации избирателей, которые меняют место голосования

01:29 01.04.2019
Полиция будет обеспечивать безопасность во время подсчета голосов всю ночь - Фацевич

Полиция будет обеспечивать безопасность во время подсчета голосов всю ночь - Фацевич

00:54 01.04.2019
Гройсман о втором туре выборов президента: Ми неоднократно разочаровывались, нельзя это допустить снова

Гройсман о втором туре выборов президента: Ми неоднократно разочаровывались, нельзя это допустить снова

00:38 01.04.2019
На заграничном избирательном округе лидируют Порошенко и Зеленский –30,7% протоколов

На заграничном избирательном округе лидируют Порошенко и Зеленский –30,7% протоколов

00:37 01.04.2019
Явка на президентских выборах в Украине составила 63,48% - ЦИК

Явка на президентских выборах в Украине составила 63,48% - ЦИК

00:26 01.04.2019
В штабе Тимошенко получили данные почти 64% протоколов, их кандидат на втором месте

В штабе Тимошенко получили данные почти 64% протоколов, их кандидат на втором месте

00:00 01.04.2019
За неделю почти тысяча обращений о нарушениях прав избирателей поступила на "горячую" линию омбудсмена Денисовой

За неделю почти тысяча обращений о нарушениях прав избирателей поступила на "горячую" линию омбудсмена Денисовой

23:59 31.03.2019
Экзит-пол по заказу "1+1": Зеленский и Порошенко выходят во второй тур выборов президента Украины

Экзит-пол по заказу "1+1": Зеленский и Порошенко выходят во второй тур выборов президента Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В МВД напомнили о запрете публикации соцопросов за два дня до выборов и о субботнем дне тишины

У Зеленского готовы к возможному обжалованию результатов первого тура выборов

Зеленский предлагает одним законом снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей

Зеленский: Коломойский мне не хозяин и у меня нет с ним никаких договоренностей

Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко - кандидаты подписали Меморандум

ПОСЛЕДНЕЕ

Данные почти 20% протоколов: Зеленский 30%, Порошенко 16,75%, Тимошенко 13,37%

13.5% протоколов: Зеленский - 30%, Порошенко – 16,7%, Тимошенко – 13,49%

Саакашвили объяснил, почему не вернется в Украину 1 апреля

Зеленский и Порошенко набирают 29,5% и 17% – ЦИК обработала более 9% протоколов

В штабе Зеленского позитивно оценивают работу избиркомов

По результатам обработки 2,1% протоколов в лидерах остаются Зеленский и Порошенко

Большой договор между Украиной и РФ прекратил действие

ЯВКА НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ В УКРАИНЕ СОСТАВИЛА 63,48% - ЦИК

ЦИК обработала 1,1% протоколов, лидеры - Зеленский и Порошенко

Гриценко подал жалобу в ЦИК на несвоевременную передачу окружкомами данных по явке избирателей

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА