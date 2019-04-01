Выборы2019

Выборы

00:37 01.04.2019

Явка на президентских выборах в Украине составила 63,48% - ЦИК

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Явка избирателей на выборах президента Украины составила 63,48% по данным 198 избирательных округов по всей стране, сообщается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

Общее количество территориальных избирательных округов 199.

Менее 60% явка зафиксирована в Донецкой (59,59%), Закарпатской (46,99%), Луганской (56,77%), Одесской (58,44%), Херсонской (57,45%), Черновицкой (56,07%) областях.

Менее средней явка была также в Ивано-Франковской (61,8%), Кировоградской (61,95%), Николаевской (60,21%) и Черкасской (63,14%) областях.

Наиболее высокая явка была в Волынской (68,33%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (67,99%).

В остальных областях явка была также больше средней: в Винницкой (65,05%), Днепропетровской (65,96%), Житомирской (64,58%), Запорожской (64,37%), Киевской (66,21%), Полтавской (65,83%), Ровенской (64,99%), Сумской (64,46%), Тернопольской (66,1%), Харьковской (64,49%), Хмельницкой (65,08%) и Черниговской (65,34%) областях.

Теги: #явка #выборы #цик
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