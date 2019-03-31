ЦИК обработала 1,1% протоколов, лидеры - Зеленский и Порошенко

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 26,99% и 17,57% голосов избирателей соответственно, сообщает Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 1,1% протоколов.

Согласно тем же данным, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 16,4% избирателей, кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко - 9,39%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 8,89%, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 6,36%, экс-главу СБУ Игоря Смешко – 4,44%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула – 2,63%, от партии "Свобода" Руслана Кошулинского – 2,08%.

Остальные кандидаты набирают менее 1% голосов каждый.

Признаны недействительными 1,38% избирательных бюллетеней.