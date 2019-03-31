Гриценко подал жалобу в ЦИК на несвоевременную передачу окружкомами данных по явке избирателей

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко подал в Центральную избирательную комиссию жалобу на несвоевременную передачу окружными комиссиями данных по явке избирателей на выборах главы государства.

Как пояснил агентству "Интерфакс-Украина" представитель А.Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий, до 20:30 воскресенья участковые комиссии должны передать данные о количестве избирателей, внесенных в списки на момент завершения голосования, и количестве избирателей, которые получили бюллетени. А до 21:30, в соответствии с установленной процедурой, окружные комиссии через систему "Выборы" передают данную информацию в ЦИК.

А.Гриценко просит ЦИК привлечь к ответственности глав окружных комиссий за несоблюдение процедуры передачи данных о явке избирателей.