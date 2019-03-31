Зеленский до конца 2-го тура выборов хочет представить пятерку своей команды, фамилию премьера назвать сейчас не готов

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что до конца второго тура президентских выборов намерен представить членов своей команды.

"До конца второго тура хочу показать пятерку", - сказал он на брифинге в своём штабе в Киеве.

В то же время он подчеркнул, что пока не готов назвать претендента на пост будущего премьер-министра.

"Премьер-министром вижу специалиста, профессионального человека. Фамилии сейчас нет", - сказал В.Зеленский.

Второй тур президентских выборов состоится 21 апреля.