ЦИК обработала 0,54% протоколов: лидируют Зеленский, Тимошенко и Порошенко

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко (лидер ВО "Батькивщина") и Петр Порошенко (действующий глава государства) набирают 28,51%, 18,03% и 16,94% голосов избирателей соответственно, сообщает Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 0,54% протоколов.

Согласно тем же данным, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко проголосовали 9,37% избирателей, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко - 7,32%, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 6,32%, экс-главу СБУ Игоря Смешко – 4,38%, кандидата от партии "Свобода" Руслана Кошулинского – 1,97%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула – 1,94% .

Остальные кандидаты набирают менее 1% голосов каждый. Признаны недействительными 1,25% избирательных бюллетеней.