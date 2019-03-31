Выборы2019

Выборы

23:00 31.03.2019

Зеленский на возможной встрече с Путиным спросил бы о компенсациях за военные действия на Донбассе и аннексию Крыма

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Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что на возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным спросил бы о компенсациях за военные действия на Донбассе и аннексию Крыма.

"Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: "Ну наконец-то вы вернули наши территории. Сколько ещё готовы компенсировать денег за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации (ситуации) Крыма и Донбасса, на всём их страшном, отвратительном пути?" - сказал В.Зеленский на брифинге в штабе в воскресенье.

Теги: #зеленский #путин
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