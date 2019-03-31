Полиция не допустит правонарушений у здания Центризбиркома – Князев

Возле здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в центре Киева находится около 150 человек без каких-либо запрещенных предметов, полицейских сил достаточно для недопущения инцидентов, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"По состоянию на 20.30 возле ЦИК находилось полторы сотни граждан. Они себя ведут, не нарушая общественный и публичный порядок. Полицейских сил и сил Национальной гвардии достаточно, будем говорить, в несколько раз больше, и поэтому эти люди не представляют угрозу", - сказал С.Князев.

При этом глава Нацполиции отметил, что каждый, кто попадал на площадь перед ЦИК, проходил поверхностный осмотр. "Каких-либо запрещенных вещей, предметов у них не выявлено", - добавил С.Князев.