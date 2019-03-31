Порошенко: После второго тура выборов мы начинаем программу возвращения Донбасса и Крыма

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что сразу же после второго тура президентских выборов Украина начнет важный этап освобождения оккупированных территорий мирным путем.

"Политико-дипломатическим путем сразу же после 21 апреля мы начинаем очень важный этап возвращения украинского суверенитета на оккупированной территории Донбасса, через программу восстановления суверенитета Донбасса, через международную платформу, по обеспечению возвращения мы возвратим наших парней и девушек, которые абсолютно незаконно находятся в российских тюрьмах, мы возвратим украинских военных моряков, мы возвратим наших бойцов, которые находятся в подвалах оккупированного Донбасса", - сказал П.Порошенко в своем заявлении для прессы в воскресенье вечером.