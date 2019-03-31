Порошенко: Я с завтрашнего дня начинаю борьбу за победу во втором туре, Коломойскому мы не дадим никакого шанса

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что с понедельника начнет борьбу за победу во втором туре выборов главы государства.

"С завтрашнего дня я начинаю борьбу во втором туре", - сказал П.Порошенко в своем заявлении для прессы в воскресенье вечером.

Он подчеркнул, что необходимо определить ставку, которую каждый из избирателей будет во время голосования на втором туре президентских выборов.

"Каждый из нас должен дать ответ на важные вопросы, продолжит ли страна свой путь в Евросоюз и НАТО или будет сидеть, и ждать разрешения Кремля на референдум", - добавил П.Порошенко.

П.Порошенко отметил, что Москва ставит на удобного для себя кандидата.

Он подчеркнул, что во втором туре судьба свела его "с марионеткой Коломойского".

"Коломойскому мы не дадим никакого шанса", - пообещал П.Порошенко.