Порошенко: Я с завтрашнего дня начинаю борьбу за победу во втором туре

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что с понедельника начнет борьбу за победу во втором туре выборов главы государства.

"С завтрашнего дня я начинаю борьбу во втором туре", - сказал П.Порошенко в своем заявлении для прессы в воскресенье вечером.

Он подчеркнул, что необходимо определить ставку, которую каждый из избирателей будет во время голосования на втором туре президентских выборов.

"Каждый из нас должен дать ответ на важные вопросы, продолжит ли страна свой путь в Евросоюз и НАТО или будет сидеть, и ждать разрешения Кремля на референдум", - добавил П.Порошенко.