Выборы2019

Выборы

21:12 31.03.2019

Большинство анонимных звонков о минировании в Днепре поступили из РФ – Князев

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Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявляет, что большинство анонимных сообщений о якобы минировании избирательных участков в Днепре поступили с территории РФ.

"Отчиталась полиция Днепропетровской области. Во всех 11 случаях (анонимных сообщений о якобы минировании – ИФ) были отслежены трафики. В большинстве случаев звонки поступали не из нашего государства - с территории Российской Федерации", - рассказал С.Князев на брифинге в воскресенье в Киеве.

Он сообщил, что в трех случаях эта информация была квалифицирована как теракт, уголовные производства переданы для расследования в Службу безопасности Украины по подследственности.

Теги: #рф #лжеминирование #полиция
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