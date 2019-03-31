Большинство анонимных звонков о минировании в Днепре поступили из РФ – Князев

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявляет, что большинство анонимных сообщений о якобы минировании избирательных участков в Днепре поступили с территории РФ.

"Отчиталась полиция Днепропетровской области. Во всех 11 случаях (анонимных сообщений о якобы минировании – ИФ) были отслежены трафики. В большинстве случаев звонки поступали не из нашего государства - с территории Российской Федерации", - рассказал С.Князев на брифинге в воскресенье в Киеве.

Он сообщил, что в трех случаях эта информация была квалифицирована как теракт, уголовные производства переданы для расследования в Службу безопасности Украины по подследственности.