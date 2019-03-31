Зеленский и Порошенко проходят во второй тур президентских выборов в Украине - экзит-пол по заказу "112.Украина" и NewsOne (данные на 18.00)

Согласно данным экзит-пола, проведенного по заказу телеканалов "112 Украина" и NewsОne, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский с 30,7% голосов, действующий глава государства Петр Порошенко набирает 18,6%, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко – 13,9% голосов избирателей.

Согласно данным экзит-пола по состоянию на 18.00 воскресенья, обнародованным после завершения голосования в Украине, в первую пятерку кандидатов по уровню электоральной поддержки также вошли кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко – 10,3% голосов, а замыкает пятерку лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко с 7,3% голосов.

Всеукраинский экзит-пол по заказу телеканалов "112 Украина" и "NewsOne" проводили Институт социальных исследований и консалтинга SORA (Австрия) и украинский центр "Социальный мониторинг".

По состоянию на 18.00 воскресенья всего было опрошено 26тыс. 548 человек, статистическая погрешность - не более 2,1%.