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Выборы

20:14 31.03.2019

Зеленский и Порошенко проходят во второй тур президентских выборов в Украине - экзит-пол по заказу "112.Украина" и NewsOne (данные на 18.00)

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Согласно данным экзит-пола, проведенного по заказу телеканалов "112 Украина" и NewsОne, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский с 30,7% голосов, действующий глава государства Петр Порошенко набирает 18,6%, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко – 13,9% голосов избирателей.

Согласно данным экзит-пола по состоянию на 18.00 воскресенья, обнародованным после завершения голосования в Украине, в первую пятерку кандидатов по уровню электоральной поддержки также вошли кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко – 10,3% голосов, а замыкает пятерку лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко с 7,3% голосов.

Всеукраинский экзит-пол по заказу телеканалов "112 Украина" и "NewsOne" проводили Институт социальных исследований и консалтинга SORA (Австрия) и украинский центр "Социальный мониторинг".

По состоянию на 18.00 воскресенья всего было опрошено 26тыс. 548 человек, статистическая погрешность - не более 2,1%.

Теги: #экзит #пол #телеканалы #экспресс
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ЭКЗИТ-ПОЛ ПО ЗАКАЗУ ТЕЛЕКАНАЛОВ "112.УКРАИНА" И NEWSONE (НА 18.00): ЗЕЛЕНСКИЙ НАБИРАЕТ 30,7%, ПОРОШЕНКО - 18,6%, ТИМОШЕНКО - 13,9%, БОЙКО – 10,3%, ГРИЦЕНКО – 7,3% ГОЛОСОВ

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