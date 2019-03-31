Во второй тур президентской гонки выходят Зеленский и Порошенко - Национальный экзит-пол

Шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре голосования на выборах президента Украины с 30,4%, действующий глава государства Петр Порошенко набирает 17,8%, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко – 14,2%, свидетельствуют данные Национального экзит-пола.

Кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко поддержали – 9,8% избирателей, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 7,1%, экс-главу СБУ Игоря Смешко – 6,4%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 4,8%, кандидат в президенты Украины от партии "Оппозиционный блок" Александр Вилкул поддержали 4,0% .

Кандидат от партии "Свобода" Руслан Кошулинский набрал 1,8%, народный депутат, партия "Украинское объединение патриотов – "УКРОП" Александр Шевченко – 0,5%, народный депутат, самовыдвиженец Юрий Тимошенко – 0,4%, народный депутат, глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец – 0,3%.

Предприниматель, лидер партии "5.10" Геннадий Балашов и экс-глава СБУ, лидер партии "Общественно-политический рух "Справедливость" Валентин Наливайченко получили по 0,2% поддержки избирателей.

Остальн-ые кандидаты набрали по 0,1% и менее голосов.

В региональном разрезе В.Зеленский наибольшую поддержку получил на юге Украины (42,0%), на востоке за него проголосовали 30,7%, в центре – 28,6%, на западе страны – 21,2%.

За П.Порошенко больше всего проголосовали на западе Украины (26,0%), в центре – 19,5%, на юге – 11,1%, на востоке – 9,6%.

Ю.Тимошенко имеет почти одинаковую поддержку на западе (17,8%) и в центре Украины (17,5%), на юге ее поддержали 9,5%, на востоке – 7,3%.

За Ю.Бойко на востоке Украины проголосовали 27,2%, на юге – 15,2%, в центре – 5,7%, на западе – 1,9%.

А.Гриценко наибольшую поддержку получил на западе страны (12,6%), в центре – 7,4%, на юге – 3,3%, на востоке – 2,7%.

И.Смешко поддержали 9,6% избирателей в центре Украины, на западе и юге страны показатели почти одинаковые – 5,0% и 4,7% соответственно. На востоке – 4,0%.

У О.Ляшко приблизительно одинаковая поддержка на западе (5,9%) и в центре (5,4%), на востоке его поддержали 4,0%, на юге – 3,2%.

За А.Вилкула на востоке проголосовали 10,4%, на юге – 7,8%, в центре – 1,6%, на западе – 0,5%.

В ходе экзит-пола опрошено 17956 респондентов на 400 избирательных участках с помощью методики тайного голосования.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,5% для лидеров (по численности полученных голосов) и в пределах 0,5-1% - для других кандидатов.

Национальный экзит-пол проводил консорциум, в который входят Фонд "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований им. А.Разумкова. Обнародованы результаты экзит-пола по состоянию на 18.00.

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