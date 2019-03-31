Зеленский и Порошенкло выходят во второй тур выборов президента Украины – экзит-пол ТСН по заказу "1+1"

Во второй тур выборов президента Украины выходят шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко, их поддержали в первом туре выборов соответственно 30,1% и 18,5% избирателей, свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного ТСН по заказу телеканала "1+1".

По данным экзит-пола, у лидера партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко - 14,0% голосов, кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко поддержали -9,1%, избирателей, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 7,6%.