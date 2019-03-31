Во второй тур президентской гонки выходят Зеленский и Порошенко - национальный экзит-пол

Шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре голосования на выборах президента Украины с 30,4%, действующий глава государства Петр Порошенко набирает 17,8%, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко – 14,2%, свидетельствуют данные Национального экзит-пола.

Кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко поддержали – 9,8% избирателей, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 7,1%, экс-главу СБУ Игоря Смешко – 6,4%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 4,8%, кандидат в президенты Украины от партии "Оппозиционный блок" Александр Вилкул поддержали 4,0%

Национальный экзит-пол проводил консорциум, в который входят Фонд "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований им. А.Разумкова. Обнародованы результаты экзит-пола по состоянию на 18.00.

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