Во Львове избиратель проголосовал и умер

89-летний мужчина скончался во Львове после того, как проголосовал на очередных выборах президента Украины в воскресенье, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

По данным пресс-службы, инцидент произошел возле избирательного участка по улице Кульчицкой.

"Мужчина пришел на участок, проголосовал, вышел и за пределами участка умер. На месте уже находятся родственники, медики и полиция. Обстоятельства инцидента устанавливаются", – цитируют в пресс-службе главу Зализнычной районной администрации Львова Ирину Джурык.

По данным Львовского горсовета, по состоянию на 16.00 воскресенья в городе проголосовали 274тыс. 958 избирателей, что составляет 47,4% от их общего числа зарегистрированных избирателей.