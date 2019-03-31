Полиция Донетчины нашла брошенный автомобиль со свыше 550 бюллетенями с пометками напротив Ю.Тимошенко, в "Батькивщине" заявляют о провокации

Полиция Донецкой области по анонимному звонку обнаружила брошенный автомобиль, в салоне которого нашла 563 избирательных бюллетеня с отметкой напротив кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко, сообщают в партии "Батькивщина" и заявляют об умышленной провокации властей против кандидата.

"Понятно, что это очередная провокация штаба действующего президента. Осознавая неизбежное поражение Петра Порошенко, его технологи и подконтрольные ему силовики, очевидно, бросают все силы на дискредитацию фаворитки избирательной гонки", - заявляют в этой связи в "Батькивщине" в воскресенье вечером.

В политсиле подчеркивают, что "Батькивщина" никогда не прибегала к грязным технологиям и всегда добросовестно соблюдала закон о выборах.

"Честной будет и нынешняя победа ее (партии - ИФ) кандидата, которую зафиксирует официальный подсчет бюллетеней с мокрыми печатями", - выразили убеждение в политсиле.