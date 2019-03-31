У здания ЦИК митингует около 150 человек, обстановка спокойная

У здания Центральной избирательной комиссии в Киеве собралось около 150 человек, обстановка спокойная.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 18:45 воскресенья у здания ЦИК находится около 150 человек, в основном мужчины спортивной внешности стоят. Они разделились на небольшие группы, общаются, никаких действий не предпринимают

По словам полиции коммуникации, обстановка на протяжении всего дня на площади возле Центризбиркома спокойная. Часть из митингующих либо не желают разговаривать с полицией, либо не знают, с какой целью они находятся на площади.

Кроме того, полиция сообщила, что официально заявки на проведение акции в день голосования на выборах президента у здания ЦИК подала одна общественная организация "Потон".

По словам главы данной организации Павла Онищенко, не все из присутствующих на площади, являются членами данной организации. Он отметил, что та часть митингующих, которая относится к их организации, следят за тем, чтобы голосование проходило без фальсификаций. А в случае фальсификации члены организации готовы реагировать. Как именно, П.Онищенко не сообщил, но пообщешал, что "радикальных действий не будет".

Кроме того, на площади возле ЦИК установлено три навеса с пластиковыми стульями и столами внутри. Глава "Потона" отметил, что данные навесы принадлежат не им, а партии ВО "Батькивщина".

В то же время сотрудники полиции констатируют, что навесы устанавливали именно члены организации "Потон".

Как сообщалось ранее, на той же площади установлена сцена телеканала "Прямой", на которой проходит избирательный марафон.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.