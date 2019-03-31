Выборы2019

Выборы

19:01 31.03.2019

За час до окончания голосования на выборах президента в полицию поступило свыше 1,7 тыс. сообщений о нарушениях, – МВД Украины

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По состоянию на 19.00 воскресенья в Национальную полицию Украины поступило 1768 заявлений и сообщений о правонарушениях в ходе очередных выборов президента страны, сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Указанные факты в основном связаны с: незаконной агитацией – 122; фотографированием бюллетеней – 109; подкупом избирателя – 40; повреждением бюллетеня – 31; ложные сообщения о минировании – 18; попытка выноса бюллетеня с участка 11", - говорится в сообщении, опубликованном на странице МВД Украины в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

По указанным фактам правоохранители начали 25 уголовных производств и составили 15 админпротоколов.

Теги: #нарушения #полиция #выборы
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Зеленский и Порошенко проходят во второй тур президентских выборов в Украине - экзит-пол по заказу "112.Украина" и NewsOne (данные на 18.00)

ЗЕЛЕНСКИЙ НАБИРАЕТ 29,25%, ПОРОШЕНКО - 19,19%, ТИМОШЕНКО - 13,75%, БОЙКО – 9,24%, ГРИЦЕНКО – 7,91% ГОЛОСОВ - ЭКЗИТ-ПОЛ ЦЕНТРА "СОЦИС" (НА 19.00)

ЭКЗИТ-ПОЛ ТСН ПО ЗАКАЗУ 1+1: У ЗЕЛЕНСКОГО - 30,1% ГОЛОСОВ, У ПОРОШЕНКО - 18,5%, У ТИМОШЕНКО - 14,0%, У БОЙКО -9,1%, У ГРИЦЕНКО – 7,6,

ЭКЗИТ-ПОЛ ПО ЗАКАЗУ ТЕЛЕКАНАЛОВ "112.УКРАИНА" И NEWSONE (НА 18.00): ЗЕЛЕНСКИЙ НАБИРАЕТ 30,7%, ПОРОШЕНКО - 18,6%, ТИМОШЕНКО - 13,9%, БОЙКО – 10,3%, ГРИЦЕНКО – 7,3% ГОЛОСОВ

ЭКЗИТ-ПОЛ ПО ЗАКАЗУ 1+1: У ЗЕЛЕНСКОГО – 30,1% ГОЛОСОВ, У ПОРОШЕНКО - 18,5%, У ТИМОШЕНКО – 14,0%,

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗИТ-ПОЛ: ЗЕЛЕНСКИЙ ЛИДИРУЕТ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА С 30,4% ГОЛОСОВ, У ПОРОШЕНКО - 17,8%, У ТИМОШЕНКО - 14,2%

ЭКЗИТ-ПОЛ ПО ЗАКАЗУ ТЕЛЕКАНАЛОВ "112.УКРАИНА" И NEWSONE: ЗЕЛЕНСКИЙ НАБИРАЕТ 30,7%, ПОРОШЕНКО 18,6%, ТИМОШЕНКО 13,9% ГОЛОСОВ

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