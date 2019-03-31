За час до окончания голосования на выборах президента в полицию поступило свыше 1,7 тыс. сообщений о нарушениях, – МВД Украины

По состоянию на 19.00 воскресенья в Национальную полицию Украины поступило 1768 заявлений и сообщений о правонарушениях в ходе очередных выборов президента страны, сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Указанные факты в основном связаны с: незаконной агитацией – 122; фотографированием бюллетеней – 109; подкупом избирателя – 40; повреждением бюллетеня – 31; ложные сообщения о минировании – 18; попытка выноса бюллетеня с участка 11", - говорится в сообщении, опубликованном на странице МВД Украины в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

По указанным фактам правоохранители начали 25 уголовных производств и составили 15 админпротоколов.