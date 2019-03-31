Выборы2019

Выборы

18:46 31.03.2019

Полиция зафиксировала пять фактов разглашения результатов голосования на выборах президента Украины представителями партий

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Нацполиция проверяет пять фактов разглашения представителями политических партий результатов голосования на выборах президента Украины, сообщает Министерство внутренних дел Украины.

"Факты разглашение отдельными представителями политических партий результатов голосования на очередных выборах президента Украины 31 марта зафиксированы Национальной полиции Украины. По ним будет принято решение в установленном законодательством порядке", - сообщает МВД Украина на странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

В полиции напомнили, что согласно ст.7 закона "О выборах президента Украины" голосования на выборах президента Украины является тайным, фотографирование, видеофиксация любым способом результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования запрещаются и нарушение тайны голосования.

В ст.159 Уголовного кодекса Украины (нарушение тайны голосования) предусмотрена уголовная ответственность за умышленное нарушение тайны голосования при проведении выборов в виде разглашения содержания волеизъявления гражданина, принявшего участие в выборах.

Теги: #результаты #полиция #разглашение #выборы
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