На антарктической станции "Академик Вернадский" завершилось голосование на выборах президента Украины
Завершилось голосование на выборах президента Украины на избирательном участке на украинской антарктической станции "Академик Вернадский", проголосовали 34 человека, сообщает Национальный антарктический научный центр
Как сообщает центр в воскресенье в соцсети Facebook, голосование на украинской антарктической станции началось 31 марта в 8:00 по аргентинскому времени (14.00 по Киеву) и закончилось в течение часа.
"В голосовании на выборах президента Украины, состоявшемся на станции "Академик Вернадский", приняли участие 34 гражданина: 11 участников 23-й Украинской антарктической экспедиции и 23 члена сезонного отряда ученых 24-й Украинской антарктической экспедиции, которые сейчас находятся на станции", - сказано в сообщении.
В 15:40 по Киеву скан-копия протокола по результатам голосования была отправлена через интернет в Центральную избирательную комиссию.
Оригиналы бюллетеней и протокола опечатаны и будут переданы в ЦИК после ротации постоянной антарктической экспедиции, во второй половине апреля 2019 года.