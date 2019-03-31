Боевики на Донбассе в день выборов обстреляли позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов, потерь нет – ООС

На Донбассе с начала суток по состоянию на 18:00 воскресенья боевики обстреляли позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов, потерь нет, сообщает пресс-центр операции объединенных сил.

"В течение суток противник обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции подразделения объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе населенного пункта Лебединское. Потерь среди наших защитников нет", - сказано в сводке на странице ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

Украинские военные отвечали на вражеский обстрел. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.