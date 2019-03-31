Один из наибольших избирательных участков Украины за границей - в Праге, где зарегистрировано около 21,2 тыс. избирателей – СМИ

В г.Прага (Чехия) на выборах президента Украины смогут проголосовать около 21,2 тыс. избирателей, сообщает телеканал "Прямой" со ссылкой на журналиста "Радио Свобода".

По информации телеканала, в Праге – огромное количество украинцев желают проголосовать, а очередь растянулась почти на 300 м. Здесь зарегистрировано почти 21,2 тыс. избирателей – это один из наибольших избирательных участков Украины за границей.

На участке в чешском Брно зарегистрированы около 5 тыс. избирателей.

В Чехии проживают и работают 110 тыс. украинцев – самая большая национальная община в стране.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00 (в Чехии – по местному времени). В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.