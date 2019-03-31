Выборы2019

Выборы

18:02 31.03.2019

В штабе Зеленского заявляют о фиксации их наблюдателями "мертвых душ" в списках и подвозах избирателей

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В избирательном штабе кандидата в президента Украины, шоумена Владимира Зеленского заявляют о значительном количестве "мертвых душ" в списках избирателей и фактов подвозах избирателей на избирательные участки, что может быть использовано для искажения результатов голосования на выборах президента Украины, сообщил политконсультант, советник штаба Дмитрий Разумков.

"Наши наблюдатели, члены комиссий фиксируют большое количество мертвых душ, которые возможно будут использоваться в качестве манипуляций и повлияют на результаты этих выборов", - сказал он на брифинге в воскресенье вечером в Киеве.

Политконсультант добавил: "Мы также фиксируем "подвоз", что является нарушением избирательного процесса. Это значит, что скорее всего, используется административный ресурс".

Д.Разумков рассказал, что фиксируется также наличие так называемых контролеров возле участков. "Это может свидетельствовать, что работает сетка", - пояснил политконсультант.

Говоря о желаемых штабом В.Зеленского показателях явки избирателей, Д.Разумков выразил убеждение, что 75%-ая явка свела бы к минимуму возможные фальсификации.

В свою очередь координатор штаба Александр Корниенко проинформировал, что по результатам мониторинга нарушений были переданы несколько десятков заявлений в полицию.

Он также отметил, что на "горячую линию" штаба было получено 4700 обращений относительно нарушений на участках.

Теги: #зеленский #нарушения #выборы
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