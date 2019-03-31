В ЦИК в день голосования на выборах президента поступило 11 жалоб – Бернацкая

В Центральную избирательную комиссию в день голосования на выборах президента Украины поступило 11 жалоб, сообщила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая.

"На данный момент поступило всего лишь 11 жалоб, и они сейчас на обработке у членов ЦИК", - сказала Н.Бернацкая на брифинге в ЦИК в воскресенье.

По ее словам, большинство жалоб несущественные по своему содержанию, а возможно и вообще не отвечают законодательству, и пока они просто зарегистрированы.

Также Н.Бернацкая сообщила, что ЦИК приняла решение засчитать голосование на одной из окружных комиссий, которая ранее обратилась в ЦИК с просьбой подтвердить законность проводимого голосования на одном из участков в Измаиле Одесской области, где печать не отвечала образцу.

"Принято постановление, голоса будут засчитаны", - констатировала она.