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17:05 31.03.2019

На всех 9 избирательных участках в Днепре взрывоопасных предметов не обнаружили, полиция ищет лжеминера

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В Днепре сотрудники Нацполиции и взрывотехнической службы не обнаружили взрывоопасных предметов на всех 9 избирательных участках, по которым ранее были получены сообщения о якобы минировании.

"Первые сообщения о минировании поступили в полицию 31 марта в 14:30. Для проверки всех заминированных объектов на место выезжали сотрудники взрывотехнической службы, кинологи и следственно-оперативная группа", - сообщается на сайте Нацполиции в Днепропетровской области в воскресенье днем.

Во время проверок никаких взрывчатых веществ или предметов обнаружено не было.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности.

Принимаются меры по установлению лица, сообщившего о ложном минировании избирательных участков.

Как сообщалось, ранее в Нацполицию поступила информация о минировании девяти избирательных участков и метро в Днепре. При этом в полиции области отмечали, что"сообщения о минировании были написаны так, что мы понимали, что угрозы в данный момент нет".

В то же время, как рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в штабе одного из кандидатов в президенты Украины, информация о минировании касалась, среди прочего, четырех избирательных участков, расположенных в зданиях средних общеобразовательных школ.

Теги: #проверка #минирование #днепр #полиция
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