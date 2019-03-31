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17:04 31.03.2019

Сообщение о минировании в киевском отеле оказалось ложным - полиция

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Полиция проверила информацию о минировании отеля в Киеве - никаких взрывоопасных и подозрительных предметов не обнаружено.

"Следственным отделом Печерского управления полиции открыто уголовного производства по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят мероприятия по установлению лица, сообщившего о минировании", - сообщает пресс-служба столичной полиции.

Ранее сообщалось, что "киевские правоохранители получили информацию о минировании здания на улице Институтской (близ Майдана Независимости – ИФ). По вызову сразу выехали специалисты профильных служб для проверки "объекта" и прилегающей к нему территории".

На месте работает следственно-оперативная группа районного управления полиции, наряды патрульных, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели.

Из отеля эвакуируют около 150 человек.

Теги: #лжеминирование #отель
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