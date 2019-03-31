Выборы2019

Выборы

16:57 31.03.2019

В Минске на избирательный участок в посольстве Украины не пустили российских журналистов - СМИ

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В Минске члены избирательной комиссии на выборах президента Украины не пустили на расположенный в посольстве Украины в Беларуси участок представителей российских средств массовой информации, сообщает "Радио Свобода".

"Корреспонденты российских агентств ТАСС, "РИА-Новости", телеканалов "Рен-ТВ" и "НТВ" снимали только на улице, в том числе опрашивали граждан Украины", - говорится в заметке, обнародованной на сайте "Радио Свобода" в воскресенье днем.

При этом издание уточняет, что участок могли посещать представители белорусских, украинских и других зарубежных СМИ.

Всего на территории Беларуси зарегистрировано око 12 тысяч украинских избирателей, которые могут проголосовать на двух участках: в посольстве Украины в Минске и в генеральном консульстве Украины в Бресте.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.

Теги: #россми #недопуск #участок #выборы #беларусь
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