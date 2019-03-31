Выборы2019

Выборы

16:52 31.03.2019

Системных нарушений в ходе голосования на выборах президента Украины пока не зафиксировано - ЦИК

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В Центральной избирательной комиссии сообщают, что по состоянию на 16.30 воскресенья никаких системных нарушений в ходе голосования на очередных выборах президента Украины не зафиксировано.

"Никаких системных нарушений в ходе голосования не зафиксировано. Есть единичные случаи, но оно являются классическими для какого-либо голосования в какой-либо избирательной кампании", - сказала секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая журналистам в ЦИК около 16.30 воскресенья.

По ее словам, есть единичные случаи фотофиксации бюллетеней, подвоза граждан к избирательным участкам, "но в целом выборы проходят в стандартном режиме".

Н.Бернацкая спрогнозировала, что оригиналы протоколов начнут свозить в ЦИК около обеда понедельника, 1 апреля.

Она напомнила, что у ЦИК по закону есть 10 дней на установление результатов выборов. "Но надеемся это будет быстрее в этом году", - добавила она.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.

Теги: #цик #нарушения #выборы
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