В Украине в понедельник будет умеренно тепло и сухо

В Украине в понедельник, 1 апреля, на смену сухому и очень теплому воздуху начнет перемещаться умеренно теплый воздух с северо-запада Европы, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер северный и северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 9-14°, в южной части и восточных областях 15-20°.

В Киеве 1 апреля без осадков, температура ночью 4-6° тепла, днем около 10°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 1 апреля самая высокая температура днем была 20,3° в 2016 году, самая низкая ночью -8,7° в 1931 году.

В Украине во вторник, 2 апреля, без осадков, лишь в восточных областях прогнозируется небольшой дождь, в Харьковской области – с мокрым снегом. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на востоке и юге 0-5° тепла; днем 6-11°, на Закарпатье 11-16°.

В Киеве 2 апреля без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 8-10° тепла.