В штабе Тимошенко зафиксировали ряд нарушений в день выборов президента Украины

В штабе кандидата в президенты Украины, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко заявляют, что в день голосования на выборах президента Украины зафиксировали факты подкупа избирателей, незаконной агитации и выдачу бюллетеней с заранее проставленными отметками.

Как сообщается в воскресенье на сайте партии, в частности, во Львовской области на большинстве участков отсутствуют информационные плакаты о кандидатах, также зафиксирован случай передачи бюллетеня для голосования от одного избирателя другому, а одном из округов нзафиксировано большое количество невкинутых в урны контрольных листов (что также является нарушением), на участке воинской части в с.Старычи Яворивского района не хватает бюллетеней для голосования.

В Киевской области, по информации "Батькивщины", в Боярке зафиксированы факты подкупа избирателей представителями кандидата на пост президента Украины Петра Порошенко, в Вышгороде зафиксирована попытка вынести избирательные бюллетени методом "каруселей".

Кроме того, по свидетельствам очевидцев, в Боярке и Ирпене раздают шарики и информационные флаеры от бывшего мэра Ирпеня Владимира Карплюка, основв которых просят избирателей поддержать действующего президента Украины Петра Порошенко.

На Закарпатье в пгт.Воловец на участке №210141 (ТИО №70) наблюдатели от "Батькивщины" обнаружили уже подписанные членами комиссии протоколы о подсчете голосов избирателей без печати и без установления результатов голосований, на что был составлен акт о нарушении требований закона Украины "О выборах президента Украины".

В Кривом Роге Днепропетровской области наблюдатели от "Батькивщины" зафиксировали нарушения установленного порядка и правил проведения выборов: попытка повторного получения бюллетеня избирателем и препятствие проведению экзит-пола полицейскими.

Также зафиксировано несвоевременное открытие участка (№121739 в Центрально-Городском районе) и выдача бюллетеней с заранее проставленными отметками (№121603 и 121661 в Покровском районе).

На участке в Саксаганском районе был удален наблюдатель от партии "Блок Петра Порошенко", который находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.